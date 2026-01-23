Генменеджер «Сан-Хосе» о Чернышове в АХЛ: «Последуют изменения в составе, возможно. Черни для развития важно играть. Он показал, что может быть важным хоккеистом»

Майк Грир высказался о переводе Игоря Чернышова в АХЛ.

Генеральный менеджер «Сан-Хосе » Майк Грир объяснил ситуацию с переводом нападающего Игоря Чернышова в АХЛ .

Хоккеист набрал 11 (3+8) очков при полезности «плюс 2» в 15 матчах чемпионата НХЛ за калифорнийский клуб.

«У нас возвращаются травмированные хоккеисты. Возможно, последуют некоторые изменения в составе в течение следующей недели или десяти дней.

Черни нужно продолжать играть. Тем более скоро перерыв на Олимпиаду. Для его развития важно продолжать играть в хоккей. Он показал, что может играть здесь и быть важным игроком.

Мы ожидаем, что он вернется в АХЛ и продолжит с того места, на котором остановился, будет продолжать играть и работать над тем, над чем нужно по мнению тренерского штаба», – сказал Майк Грир.