«Локомотив» переподписал контракт с Шалуновым на два года. Форвард получит 33 млн рублей до конца сезона, в двух последующих – 80 млн
«Локомотив» и Максим Шалунов переподписали контракт.
Нападающий Максим Шалунов переподписал соглашение с «Локомотивом».
Новый контракт хоккеиста и ярославского клуба рассчитан на два сезона – до 2028 года.
По информации «Чемпионата», форвард по обновленному контракту получит 33 миллиона рублей до конца нынешнего сезона. Кроме того, за попадание в топ-3 бомбардиров лиги в текущем сезоне он может получить бонус в размере 10 млн рублей.
В последующих двух сезонах зарплата Шалунова составит 80 млн рублей с бонусами по 15 млн рублей за попадание в топ-3 бомбардиров лиги (за каждый сезон).
Шалунов набрал 27 (18+9) очков при полезности «плюс 14» в 48 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости