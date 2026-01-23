«Локомотив» переподписал контракт с Шалуновым на два года. Форвард получит 33 млн рублей до конца сезона, в двух последующих – 80 млн

«Локомотив» и Максим Шалунов переподписали контракт.

Нападающий Максим Шалунов переподписал соглашение с «Локомотивом ».

Новый контракт хоккеиста и ярославского клуба рассчитан на два сезона – до 2028 года.

По информации «Чемпионата», форвард по обновленному контракту получит 33 миллиона рублей до конца нынешнего сезона. Кроме того, за попадание в топ-3 бомбардиров лиги в текущем сезоне он может получить бонус в размере 10 млн рублей.

В последующих двух сезонах зарплата Шалунова составит 80 млн рублей с бонусами по 15 млн рублей за попадание в топ-3 бомбардиров лиги (за каждый сезон).

Шалунов набрал 27 (18+9) очков при полезности «плюс 14» в 48 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .