Кожевников о показе ОИ-2026: «Жалко, что государство тратит деньги, где нас нет. За ерунду платить негодяям – итальянцам и федерациям, которые нас ненавидят. Странная вещь»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мыслями касательно ситуации с трансляциями Олимпиады-2026.
Ранее стало известно, что Олимпийские игры в Италии покажет онлайн-кинотеатр Okko.
«Навряд ли я буду смотреть Олимпиаду. Без нас неинтересно. Кому-то нравится без нас, кому-то – нет.
Зачем запрещать-то смотреть? Я, может быть, финал хоккейный посмотрю. Его интересно посмотреть. Жалко, что государство тратит деньги, где нас нет.
Трансляции немалых денег стоят. И за такую ерунду платить негодяям – итальянцам и федерациям, которые нас ненавидят. Вот это странная вещь.
Я в интернете где-нибудь найду трансляцию. Можно и не платить деньги. Нас везде чихвостят, не пускают, а мы платим деньги, чтобы смотреть на это. Удивительно», – сказал Александр Кожевников.