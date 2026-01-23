Фетисов о продлении бана России: «Опять издеваются над нами. Дают надежды, посылы, а потом под разными причинами продлевают отстранение»

Вячеслав Фетисов об отстранении России: опять издеваются над нами.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о решении продлить отстранение сборных России от международных турниров.

Ранее ИИХФ продлила отстранение российских сборных от международных соревнований. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.

«Они сейчас все что угодно могут наговорить, почему нас не допускают.

Печально все это. Опять они издеваются над нами. Дают всякие надежды, посылы, а потом под разными причинами продлевают наше отстранение.

Это очень печально, что я слышу и вижу. Значит, никакого влияния в этой федерации у нас нет», – сказал Вячеслав Фетисов .