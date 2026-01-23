Ларионов о молодежи СКА: «Ну выиграли бы 3:1 у «Спартака», сидели в обороне, поставили автобус – и было бы хорошо. Хотим, чтобы мальчишки забивали. Во главу угла – хоккей, дающий радость»

Игорь Ларионов высказался о молодых хоккеистах СКА.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака » (1:2) поделился мыслями по поводу молодых хоккеистов и стиля игры команды.

– Поймал себя на мысли, что последним игроком, который удивлял соперников, партнеров, может быть, самого себя, непредсказуемостью, про которую вы говорите, был Иван Демидов в прошлом сезоне. Вот вам таких игроков не хватает, да?

– Не хочу сравнивать, не хочу говорить те вещи, которые могут быть не совсем правильно восприняты. Всегда можно иметь хорошую команду и проигрывать тем, кто гораздо ниже в таблице.

Мы видели недавно поражение «Реала» от 19-й команды Второго дивизиона в Кубке Испании. Мы видели матч «Манчестер Сити», проигравшего команде из арктического городка Норвегии.

Поэтому работаем с теми людьми, которые есть, и отдаем часть своего сердца и знания этим пацанам, которые сегодня по жизни делают свои первые шаги.

Ну не то что первые шаги, потому что не совсем можно так сказать про Полякова , Дишковского, Недопекина, Лутфуллина , Короткого, Выдренкова и так далее. Молодежи, которая сегодня начинает, ты просто даешь возможность, чтобы они раскрывали качества, которые у них могут быть зарыты. Мы этого хотим. Мы не хотим их ограничивать.

С другой стороны, мы платим за это цену. Потому что ты хочешь такие матчи выигрывать, завершать игру без интриги в конце.

Ну, закончили мы 3:1, выиграли бы. Просто сидели в обороне, поставили автобус. И в принципе это было бы хорошо, потому что всегда в конце дня требуется результат. И спрашивают с тренера, я за это ответственный.

Мы хотим, чтобы эти мальчишки забивали голы, как забил Поляков в предыдущей игре. Вы видели, все видели. Хотим, чтобы это было на постоянной основе. Это колоссальный труд. И они играют против мужиков, которые давно в этой лиге.

Как бы там ни было, во главе угла стоит именно тот хоккей, который дает радость болельщикам, эмоции. И мы будем к этому стремиться. И выигрывать без автобусов, а с улыбкой. Я не сомневаюсь, что мы это будем делать, – сказал Игорь Ларионов.