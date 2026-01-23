Ларионов о молодежи СКА: «Ну выиграли бы 3:1 у «Спартака», сидели в обороне, поставили автобус – и было бы хорошо. Хотим, чтобы мальчишки забивали. Во главу угла – хоккей, дающий радость»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:2) поделился мыслями по поводу молодых хоккеистов и стиля игры команды.
– Поймал себя на мысли, что последним игроком, который удивлял соперников, партнеров, может быть, самого себя, непредсказуемостью, про которую вы говорите, был Иван Демидов в прошлом сезоне. Вот вам таких игроков не хватает, да?
– Не хочу сравнивать, не хочу говорить те вещи, которые могут быть не совсем правильно восприняты. Всегда можно иметь хорошую команду и проигрывать тем, кто гораздо ниже в таблице.
Мы видели недавно поражение «Реала» от 19-й команды Второго дивизиона в Кубке Испании. Мы видели матч «Манчестер Сити», проигравшего команде из арктического городка Норвегии.
Поэтому работаем с теми людьми, которые есть, и отдаем часть своего сердца и знания этим пацанам, которые сегодня по жизни делают свои первые шаги.
Ну не то что первые шаги, потому что не совсем можно так сказать про Полякова, Дишковского, Недопекина, Лутфуллина, Короткого, Выдренкова и так далее. Молодежи, которая сегодня начинает, ты просто даешь возможность, чтобы они раскрывали качества, которые у них могут быть зарыты. Мы этого хотим. Мы не хотим их ограничивать.
С другой стороны, мы платим за это цену. Потому что ты хочешь такие матчи выигрывать, завершать игру без интриги в конце.
Ну, закончили мы 3:1, выиграли бы. Просто сидели в обороне, поставили автобус. И в принципе это было бы хорошо, потому что всегда в конце дня требуется результат. И спрашивают с тренера, я за это ответственный.
Мы хотим, чтобы эти мальчишки забивали голы, как забил Поляков в предыдущей игре. Вы видели, все видели. Хотим, чтобы это было на постоянной основе. Это колоссальный труд. И они играют против мужиков, которые давно в этой лиге.
Как бы там ни было, во главе угла стоит именно тот хоккей, который дает радость болельщикам, эмоции. И мы будем к этому стремиться. И выигрывать без автобусов, а с улыбкой. Я не сомневаюсь, что мы это будем делать, – сказал Игорь Ларионов.