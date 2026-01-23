Макдэвид впервые в сезоне не набрал очки в двух матчах подряд. У него «минус 3» с «Нью-Джерси» и «Питтсбургом»

Коннор Макдэвид не набрал очки во втором матче подряд в НХЛ.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга » (2:6).

Канадец завершил игру с показателем полезности «минус 2» и одним броском по воротам. Игровое время – 20:56 (2:31 – в большинстве, 0:31 – в меньшинстве).

Макдэвид впервые в этом сезоне не набрал очки в двух матчах подряд. В прошлой игре с «Нью-Джерси » (1:2) форвард получил «минус 1» за полезность при игровом времени 25:17.

В активе Коннора на данный момент 85 (30+55) баллов в 52 матчах. Он делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с Нэтаном Маккинноном из «Колорадо».