Евгений Малкин: «Никогда не говорил, что хочу завершить карьеру. Чувствую себя отлично. Я могу играть в следующем сезоне – хочется, чтобы все это увидели»

Евгений Малкин: хочу сыграть еще один сезон.

Нападающий «Питтсбурга » Евгений Малкин заявил, что не собирается завершать карьеру.

Действующий контракт 39-летнего форварда с зарплатой 6,1 миллиона долларов в год рассчитан до конца этого сезона.

«Я никогда не говорил, что хочу завершить карьеру. Чувствую себя отлично. Я стараюсь изо всех сил, потому что знаю, что хочу сыграть еще один сезон.

Хочу показать, что я все еще хороший хоккеист. Хочется, чтобы все увидели, что я могу играть в следующем сезоне Это моя цель на данный момент», – сказал Евгений Малкин после матча против «Эдмонтона» (6:2), в котором он набрал 2 (1+1) очка .

Евгений набрал 39 (12+27) очков при полезности «плюс 15» в 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.

