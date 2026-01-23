«Сан-Хосе» отправил Чернышова в АХЛ. Форвард набрал 11 очков в 15 матчах сезона НХЛ

«Сан-Хосе» вернул Игоря Чернышова в АХЛ.

«Сан-Хосе » перевел 20-летнего нападающего Игоря Чернышова в состав своей команды в АХЛ .

Перед этим форвард сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:1).

Возможно, это решение связано с тем, что «Шаркс» нужно включить в состав недавно приобретенного нападающего Кифера Шервуда. В противном случае клубу пришлось бы выставить кого-то из игроков на драфт отказов. Чернышова же можно перевести в фарм-клуб без этой процедуры.

Российский хоккеист набрал 11 (3+8) очков при полезности «плюс 2» в 15 матчах чемпионата НХЛ за калифорнийский клуб.