Дмитрий Рябыкин: «Ларионов постоянно рекламирует НХЛ, но там 90% команд играет в хоккей, который показывает минское «Динамо» и который тренер СКА раскритиковал. Парадокс!»

Дмитрий Рябыкин прокомментировал высказывание Игоря Ларионова.

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил высказывание Игоря Ларионова в сторону игры минского «Динамо» .

Главный тренер после матча с клубом из Беларуси заявил: «Хорошая команда, но все просто – длинный пас, подставление, побежали. СКА так тоже может играть, но придерживается другого хоккея» .

– На прошедшей неделе многие профессиональные тренеры комментировали послематчевую пресс-конференцию главного тренера СКА Игоря Ларионова, который заметил, что победивший Минск играет в примитивный хоккей, и его команда так просто играть не хочет. Ваш комментарий.

– Пресс-конференция – особое и непростое для любого тренера мероприятие. Иногда эмоции у тебя все еще бушуют – и один-два острых вопроса журналистов могут вывести из равновесия.

У тренеров есть такой негласный закон – говоришь только о своей команде, от оценки и тем более критики соперника уходишь. В той пресс-конференции, о который вы говорите, этот закон был нарушен.

– Это ваша оценка по форме. А по сути?

– По сути ситуация выглядит еще более странно.

Игорь Ларионов в роли тренера все эти годы постоянно рекламирует хоккей НХЛ, но ведь там процентов 90 команд играет именно в тот хоккей, который показывает минское «Динамо» и который тренер СКА раскритиковал: как он сказал на пресс-конференции – длинный пас, подставление, побежали. Это так называемый вертикальный хоккей.

В том же «Торпедо», да и в СКА тренерский штаб Ларионова пропагандировал совсем другой стиль – с раскатами, перепасовкой, горизонталями.

Да, когда СКА начали преследовать неудачи, команда упростила игру, перешла практически на минский стиль – и результаты улучшились.

В любом случае получается, что главный тренер СКА после Минска отругал то, что все последние годы нахваливал. Парадокс! – сказал Дмитрий Рябыкин.