Никишин в драке отправил Мура на лед за несколько ударов в матче «Каролины» и «Чикаго»

Александр Никишин отправил соперника на лед в драке.

Защитник «Каролины» Александр Никишин подрался с форвардом «Чикаго » Оливером Муром в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 Б).

Эпизод произошел на 14-й минуте второго периода, когда Никишин рядом со скамейкой запасных «Блэкхокс» применил силовой прием против Ника Лардиса.

Затем к Никишину подъехал Мур, игроки начали толкаться, после чего скинули краги. Никишин за счет нескольких ударов повалил Мура на лед.

В результате Никишин получил 5 минут за драку, а Мур заработал 5 минут за драку и 2 минуты за грубость.