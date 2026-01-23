Никишин в драке отправил Мура на лед за несколько ударов в матче «Каролины» и «Чикаго»
Александр Никишин отправил соперника на лед в драке.
Защитник «Каролины» Александр Никишин подрался с форвардом «Чикаго» Оливером Муром в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 Б).
Эпизод произошел на 14-й минуте второго периода, когда Никишин рядом со скамейкой запасных «Блэкхокс» применил силовой прием против Ника Лардиса.
Затем к Никишину подъехал Мур, игроки начали толкаться, после чего скинули краги. Никишин за счет нескольких ударов повалил Мура на лед.
В результате Никишин получил 5 минут за драку, а Мур заработал 5 минут за драку и 2 минуты за грубость.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
