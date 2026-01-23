Ларионов о КХЛ: «Суперзвезды продают стадионы. Музыканты продают арены за 7-8 минут. Актеры, хорошие сценаристы, режиссеры. Этого не хватает лиге»

Игорь Ларионов высказался о том, чего не хватает КХЛ.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака » (1:2) ответил на вопрос касательно атмосферы на стадионе.

– Смотрел хоккей, второй и третий период провел за воротами. Одна девушка на трибуне сидела с непроницаемым лицом. Другие зрители тоже многие сидели, как в театре. Что надо делать на льду, чтобы болельщики получали эмоции, которые способен дарить хоккей? Дело только в голах или чем-то еще?

– С чего начать… Обычно суперзвезды продают стадионы. Именитые музыканты продают арены за 7-8 минут, собирают стадионы. Актеры, которые гарантируют фильмам выдающийся бокс-офис, хорошие сценаристы, хорошие режиссеры. Это то, чего не хватает в нашей лиге.

При том, что мы имеем – вы видели концовку игры, когда мы имели пару шансов и ярких моментов, которые держали в напряжении. За шесть секунд до конца мы могли сравнять счет. Вот эти моменты, которые остаются в сердцах людей.

Радует, что питерская публика, аудитория, которая смотрит матчи по телевизору, верят в команду. Они остаются на трибунах поддерживают – эти вещи хочется донести до ребят, чтобы знали потому, для кого мы играем.

Чем хороша молодежь, чем хорош хоккей, когда есть непредсказуемость. Мы не хотим играть как роботы, хотя искусственный интеллект наступает – вы все это знаете, читаете новости.

Поэтому мы хотим играть в хоккей, у которого нет сценария, у которого нет каких-то заранее подготовленных комбинаций, как в театре, когда ты играешь пьесу и знаешь, что будешь делать. Или в кино.

В хоккее, в спорте решают личности, решают люди, которые за счет своего воображения делают вещи, которые заставляют людей думать, а как это произошло.

Почему в данный момент, в данную секунду он сделал так, а не иначе. Почему он совершил ту передачу, совершил то маленькое движение, которое привело к шедевру. Вот такие вещи хочется больше видеть, – сказал Игорь Ларионов.