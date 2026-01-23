Заварухин о первых играх Спронга за «Автомобилист»: «Он должен понять философию команды, а не мы – его философию. Здесь командный вид спорта»

Николай Заварухин прокомментировал первые матчи Даниэла Спронга за «Автомобилист».

Главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин оценил первые матча нападающего Дэниэла Спронга за команду.

Форвард набрал 4 (2+2) очка при полезности «плюс 3» в 5 играх Фонбет чемпионата КХЛ за екатеринбургский клуб.

– Вопрос про Даниэля Спронга. Как он вам за эти игры? За эти пять матчей поняли ли вы его философию?

– Наверное, это он должен понять философию команды, а не мы – его философию.

Здесь команда и командный вид спорта, каждый должен понимать философию команды, – сказал Николай Заварухин .