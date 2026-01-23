Стэмкос с 16-м хет-триком в регулярках, Гривс с 1-м шатаутом для «Коламбуса» в сезоне и Пастрняк с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Стивен Стэмкос, Джет Гривс и Давид Пастрняк – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.

Третья звезда – форвард «Бостона» Давид Пастрняк с 3 (1+2) очками в матче с «Вегасом» (4:3). Гол нападающего стал победным.

Вторая звезда – вратарь «Коламбуса» Джет Гривс, засушивший «Даллас» (1:0) при 28 отраженных бросках. Матч на ноль стал для «Блю Джекетс» первым в этом сезоне .

Первая звезда – форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос с хет-триком в ворота «Оттавы» (5:3). Матч с 3+ шайбами стал для игрока 2-м в этом сезоне и 16-м за карьеру в лиге в рамках регулярок (3-й результат среди действующих игроков).