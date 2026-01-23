Куинн Хьюз сделал 22 ассиста в первых 20 играх за «Миннесоту». Больше на таком отрезке в новом клубе было только у одного защитника в истории НХЛ – Коффи в «Питтсбурге»

Куинн Хьюз сделал 22 ассиста в первых 20 играх за «Миннесоту».

Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом » (4:3 ОТ).

В текущем сезоне у 26-летнего защитника 47 (4+43) очков в 46 играх при полезности «+1».

После обмена в «Уайлд» – 24 (2+22) балла в 20 играх при «+10».

В истории НХЛ только одному защитнику удалось сделать больше результативных передач в первых 20 играх за новый клуб (первый в карьере или нет – неважно).

Это был Пол Коффи (сезон-1987/88), записавший в актив 24 ассиста в первых 20 играх за «Питтсбург » после обмена из «Эдмонтона».

Кроме того, Хьюз стал вторым игроком в истории НХЛ, кому удалось 4 раза сделать по 3+ передачи за матч в первых 20 играх за новый клуб. Первым был Дэн Даост («Торонто», 1982/83).