Локтионов уходит из СКА из-за ссоры с Ларионовым – своим бывшим агентом. Форварду не понравилось, что тренер снял его с игры против «Сочи» («Матч ТВ»)
Причина анонсированного ухода форварда Андрея Локтионова из СКА – ссора с главным тренером команды Игорем Ларионовым.
Ранее Ларионов так высказался о Локтионове: «Он уже не в команде. Стараемся найти ему обмен».
Как сообщает «Матч ТВ», игрок и тренер поссорились после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (1:2), состоявшегося 16 января.
В третьем периоде Локтионов не выходил на лед по решению тренера, он завершил встречу с полезностью «минус 2».
Утверждается, что после игры хоккеист и тренер общались на повышенных тонах.
Форвард сказал, что он не мальчишка, чтобы его так воспитывать, а также усомнился в действиях главного тренера. После этого Ларионов заявил о том, что Локтионов может не считать себя игроком СКА.
Отметим, что ранее главный тренер клуба из Санкт-Петербурга был агентом хоккеиста. Локтионов перешел в СКА перед этим сезоном – после назначения Ларионова главным тренером.
В текущем сезоне у Андрея 7 (1+6) очков в 34 матчах при полезности «минус 11» (худший показатель в команде).