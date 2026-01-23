Локтионов уходит из СКА из-за ссоры с Ларионовым – своим бывшим агентом. Форварду не понравилось, что тренер снял его с игры против «Сочи» («Матч ТВ»)

Андрей Локтионов уходит из СКА из-за ссоры с Игорем Ларионовым.

Причина анонсированного ухода форварда Андрея Локтионова из СКА – ссора с главным тренером команды Игорем Ларионовым .

Ранее Ларионов так высказался о Локтионове: «Он уже не в команде . Стараемся найти ему обмен».

Как сообщает «Матч ТВ », игрок и тренер поссорились после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи » (1:2), состоявшегося 16 января.

В третьем периоде Локтионов не выходил на лед по решению тренера, он завершил встречу с полезностью «минус 2».

Утверждается, что после игры хоккеист и тренер общались на повышенных тонах.

Форвард сказал, что он не мальчишка, чтобы его так воспитывать, а также усомнился в действиях главного тренера. После этого Ларионов заявил о том, что Локтионов может не считать себя игроком СКА.

Отметим, что ранее главный тренер клуба из Санкт-Петербурга был агентом хоккеиста. Локтионов перешел в СКА перед этим сезоном – после назначения Ларионова главным тренером.

В текущем сезоне у Андрея 7 (1+6) очков в 34 матчах при полезности «минус 11» (худший показатель в команде).