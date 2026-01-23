«Коламбус» впервые в сезоне сыграл на ноль, Гривс отразил все 28 бросков в матче с «Далласом». У «Блю Джекетс» 4 победы в 5 играх при Боунессе

«Коламбус» впервые в сезоне сыграл на ноль.

«Коламбус» обыграл «Даллас » (1:0) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа с сухим счетом стала для «Блю Джекетс» первой в сезоне. Вратарь команды Джет Гривс отразил все 28 бросков соперника и стал второй звездой встречи, первой звездой признали автора единственной шайбы Зака Веренски .

В 5 матчах после назначения Рика Боунесса главным тренером «Коламбус » одержал 4 победы.

Клуб из Огайо набрал 50 очков в 53 играх и занимает 15-е место в Восточной конференции, уступая «Оттаве» (50 в 53) по числу побед в основное время.

Отставание от зоны wild card – 7 очков, от третьего места в Столичном дивизионе – 6.