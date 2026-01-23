Йоси провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. Он 1-й игрок «Нэшвилла» с таким достижением и 2-й швейцарец в истории лиги

Роман Йоси – 1-й игрок в истории «Нэшвилла» с 1000 матчей в регулярках НХЛ.

Защитник «Нэшвилла » Роман Йоси принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:3).

Эта игра стала для 35-летнего швейцарца 1000-й в регулярках лиги за карьеру. Он сделал результативную передачу в юбилейном матче.

Йоси провел все матчи в лиге в составе «Предаторс» (753 очка, 198+555). Он стал первым игроком в истории клуба из Теннесси с 1000+ игр в рамках регулярок.

Среди швейцарских игроков в истории лиги – вторым (первым в этом сезоне стал форвард Нино Нидеррайтер из «Виннипега», 1018 игр).

В текущем сезоне у Романа 29 (8+21) очков в 38 играх при полезности «минус 5».