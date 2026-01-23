Стэмкос сделал 16-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Оттавой». Только у Овечкина (33) и Пастрняка (19) их больше среди действующих игроков
Стивен Стэмкос сделал 16-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Оттавой».
Форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:3).
35-летний канадец был признан первой звездой встречи. Хет-трик стал для него вторым в сезоне (первый был в составе покера в матче с «Сент-Луисом») и 16-м за карьеру в лиге в рамках регулярок.
Среди действующих игроков больше матчей с 3+ шайбами только у Александра Овечкина («Вашингтон», 33) и Давида Пастрняка («Бостон», 19).
В текущем сезоне на счету Стэмкоса стало 36 (24+12) очков в 50 играх при полезности «минус 14». За карьеру в рамках регулярок – 1226 (606+620) баллов в 1214 матчах.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
