Стэмкос сделал 16-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Оттавой». Только у Овечкина (33) и Пастрняка (19) их больше среди действующих игроков

Стивен Стэмкос сделал 16-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Оттавой».

Форвард «Нэшвилла » Стивен Стэмкос забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:3).

35-летний канадец был признан первой звездой встречи. Хет-трик стал для него вторым в сезоне (первый был в составе покера в матче с «Сент-Луисом») и 16-м за карьеру в лиге в рамках регулярок.

Среди действующих игроков больше матчей с 3+ шайбами только у Александра Овечкина («Вашингтон », 33) и Давида Пастрняка («Бостон», 19).

В текущем сезоне на счету Стэмкоса стало 36 (24+12) очков в 50 играх при полезности «минус 14». За карьеру в рамках регулярок – 1226 (606+620) баллов в 1214 матчах.