Воронков сыграл 6:43 против «Далласа» – личный антирекорд в НХЛ. Он выходил в 4-м звене «Коламбуса» – 4-й подряд матч без очков, 2 броска, 3 хита и «+1»
Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков сыграл менее 7 минут в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (1:0).
25-летний россиянин (6:43 на льду – личный антирекорд в лиге) был заявлен на игру в 4-м звене вместе с Исаком Лундстремом (7:27) и Дэнтоном Хейненом (6:37).
На счету Воронкова 30 (16+14) очков в 50 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3». Текущая серия без баллов за результативность – 4 матча.
Сегодня Дмитрий завершил игру с полезностью «+1», отметившись 2 бросками в створ и 3 силовыми приемами.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
