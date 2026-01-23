Задоров обыграл Гертла и отдал пас Пастрняку на победный гол в матче с «Вегасом». У защитника «Бостона» 1+16 в 51 игре в сезоне

Никита Задоров обыграл Томаша Гертла и сделал голевой пас Давиду Пастрняку .

Защитник «Бостона » Никита Задоров принял участие в победной шайбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (4:3).

Во втором периоде 30-летний россиянин обыграл форварда «Голден Найтс» Томаша Гертла в зоне соперника и сделал пас Давиду Пастрняку , поразившему ворота Акиры Шмида. После гола чеха счет стал 4:0.

В текущем сезоне на счету Задорова стало 17 (1+16) очков в 51 игре при полезности «+16», 121 минуте штрафа и среднем времени на льду 21:48.

Сегодня Никита (20:37, нейтральная полезность) также отметился 1 броском в створ, 1 силовым приемом и 2 блоками. Кроме того, он допустил 1 потерю и получил малый штраф.