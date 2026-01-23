Задоров обыграл Гертла и отдал пас Пастрняку на победный гол в матче с «Вегасом». У защитника «Бостона» 1+16 в 51 игре в сезоне
Никита Задоров обыграл Томаша Гертла и сделал голевой пас Давиду Пастрняку .
Защитник «Бостона» Никита Задоров принял участие в победной шайбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:3).
Во втором периоде 30-летний россиянин обыграл форварда «Голден Найтс» Томаша Гертла в зоне соперника и сделал пас Давиду Пастрняку, поразившему ворота Акиры Шмида. После гола чеха счет стал 4:0.
В текущем сезоне на счету Задорова стало 17 (1+16) очков в 51 игре при полезности «+16», 121 минуте штрафа и среднем времени на льду 21:48.
Сегодня Никита (20:37, нейтральная полезность) также отметился 1 броском в створ, 1 силовым приемом и 2 блоками. Кроме того, он допустил 1 потерю и получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости