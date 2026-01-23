Чинахов забил во 2-м матче подряд, поразив ворота «Эдмонтона». У него 5 шайб в 12 играх за «Питтсбург»
Егор Чинахов забил во 2-м матче подряд, поразив ворота «Эдмонтона».
Форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (6:2).
На счету 24-летнего россиянина стало 12 (8+4) очков в 41 игре в сезоне при полезности «минус 1».
После обмена в «Пингвинс» из «Коламбуса» – 6 (5+1) баллов в 12 матчах при «+5» и среднем времени на льду 12:55.
Сегодня Чинахов (12:04 – минимальное время в «Питтсбурге», нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ и применил один силовой прием.
