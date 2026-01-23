Тарасов отразил 17 из 18 бросков в матче с «Виннипегом» и выиграл серию буллитов. Победа – 3-я подряд и 7-я в 16 играх в сезоне
Даниил Тарасов отразил 17 из 18 бросков в матче с «Виннипегом».
Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:1 Б).
26-летний россиянин отразил 17 из 18 бросков в основное и дополнительное время и не пропустил в серии буллитов (2:0 в пользу «Пантерс» после двух попыток).
Победа стала для Тарасова 3-й подряд и 7-й в 16 играх в сезоне (15 – в старте, 90,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,63).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
