Тарасов отразил 17 из 18 бросков в матче с «Виннипегом» и выиграл серию буллитов. Победа – 3-я подряд и 7-я в 16 играх в сезоне

Даниил Тарасов отразил 17 из 18 бросков в матче с «Виннипегом».

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом » (2:1 Б).

26-летний россиянин отразил 17 из 18 бросков в основное и дополнительное время и не пропустил в серии буллитов (2:0 в пользу «Пантерс» после двух попыток).

Победа стала для Тарасова 3-й подряд и 7-й в 16 играх в сезоне (15 – в старте, 90,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,63).