Михеев забил «Каролине» в меньшинстве и стал 1-й звездой матча с 1+1. У него 9+8 в 45 играх в сезоне

Илья Михеев набрал 1+1 в матче с «Каролиной» и стал 1-й звездой.

Форвард «Чикаго » Илья Михеев забросил шайбу в меньшинстве и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б). Его признали первой звездой встречи.

На счету 31-летнего россиянина стало 17 (9+8) очков в 45 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1». Он прервал безголевую серию из 8 матчей.

Сегодня Михеев (18:35, «+2») реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 2 блока и 1 перехват.