«Питтсбург» забросил «Эдмонтону» 3 шайбы на 3-й минуте, трижды поразив ворота Джерри. Три гола за 0:37 – 3-й результат в истории клуба

«Питтсбург» трижды забил «Эдмонтону» на 3-й минуте матча.

«Питтсбург» забросил 3 шайбы подряд в ворота «Эдмонтона » на 3-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ (6:2).

На 2:20 и 2:42 отличился Энтони Манта – второй среди самых ранних дублей в истории «Пингвинс», рекорд у Боба Эрри (2 шайбы к 01:42 в 1986 году в матче с «Виннипегом»). На 2:57 шайбу забросил Сидни Кросби , сделав счет 3:0.

Три гола за 37 секунд – третий результат в истории «Питтсбурга». Рекорд был установлен в 1972 году (3 гола за 27 секунд в матче с «Сент-Луисом», третий период), второй результат был показан в 1993-м (3 гола за 29 секунд в матче с «Вашингтоном», первый период).

Забросить 3 шайбы до 03:00 в первом периоде клубу также удалось в 3-й раз (1981 – 3 шайбы к 02:39 в матче с «Квебеком», 1976 – 3 шайбы к 02:52 в матче с «Баффало»).

Отметим, что ворота «Ойлерс» сегодня защищал Тристан Джерри, перешедший в канадский клуб по ходу сезона из «Питтсбурга ».