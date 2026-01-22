Ларионов о Локтионове: «Он уже не в команде. Стараемся найти ему обмен»

Игорь Ларионов сообщил, что СКА ищет варианты обмена для Андрея Локтионова.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что клуб ищет варианты обмена для нападающего Андрея Локтионова .

Сегодня СКА уступил «Спартаку» со счетом 1:2.

В нынешнем сезоне Локтионов провел 34 матча и набрал 7 (1+6) очков.

– Какие перспективы видите у новичка Коледова?

– Не слишком хорошо его знаю. Сегодня с ним пообщался. Видел его в составе «Салавата Юлаева», «Локомотива», прошел сильные команды. Хороший парень. Сказал ему: «Добро пожаловать в команду». И чтобы собирал свои вещи во Владивостоке и дал ему пару дней, чтобы переехать в Петербург.

Он пропустит матч с «Торпедо», но будет на игре с «Локомотивом». Это игрок, который занимает важную роль в обороне, жесткий игрок.

– Возможны ли еще усиления до дедлайна?

– Да. Кого хотим, не всегда просто получить. У нас есть несколько дней до дедлайна. Но не хотим сделать обмен лишь для журналистов, так как это хорошо для газет. Пока есть Коледов, а дальше посмотрим.

– Причина отсутствия Локтионова – травма?

– Локтионов уже не в команде. Стараемся найти ему обмен.

– Почему Плотников вышел без капитанской нашивки? Почему выбор пал на Зайцева?

– Мы решили сделать небольшую ротацию, потому что Зайцев – опытный парень, один из тех игроков, которые очень много лет в этой индустрии. Решили дать немного спокойствия, потому что Сергей Плотников – суровый парень, настоящий боец.

Никита взял на себя эту ношу. Провел хороший матч. Голос Зайцева в раздевалке и игра на льду дает нам уверенность, что не может не радовать, – сказал Ларионов.