Ларионов о Локтионове: «Он уже не в команде. Стараемся найти ему обмен»

Игорь Ларионов сообщил, что СКА ищет варианты обмена для Андрея Локтионова.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что клуб ищет варианты обмена для нападающего Андрея Локтионова.

Сегодня СКА уступил «Спартаку» со счетом 1:2.

В нынешнем сезоне Локтионов провел 34 матча и набрал 7 (1+6) очков.

– Какие перспективы видите у новичка Коледова?

– Не слишком хорошо его знаю. Сегодня с ним пообщался. Видел его в составе «Салавата Юлаева», «Локомотива», прошел сильные команды. Хороший парень. Сказал ему: «Добро пожаловать в команду». И чтобы собирал свои вещи во Владивостоке и дал ему пару дней, чтобы переехать в Петербург.

Он пропустит матч с «Торпедо», но будет на игре с «Локомотивом». Это игрок, который занимает важную роль в обороне, жесткий игрок.

– Возможны ли еще усиления до дедлайна?

– Да. Кого хотим, не всегда просто получить. У нас есть несколько дней до дедлайна. Но не хотим сделать обмен лишь для журналистов, так как это хорошо для газет. Пока есть Коледов, а дальше посмотрим.

– Причина отсутствия Локтионова – травма?

– Локтионов уже не в команде. Стараемся найти ему обмен.

– Почему Плотников вышел без капитанской нашивки? Почему выбор пал на Зайцева?

– Мы решили сделать небольшую ротацию, потому что Зайцев – опытный парень, один из тех игроков, которые очень много лет в этой индустрии. Решили дать немного спокойствия, потому что Сергей Плотников – суровый парень, настоящий боец.

Никита взял на себя эту ношу. Провел хороший матч. Голос Зайцева в раздевалке и игра на льду дает нам уверенность, что не может не радовать, – сказал Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
