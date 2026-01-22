  • Спортс
  Роман Ротенберг: «Овечкин и Малкин – прекрасные граждане России, развивают хоккей. Возможно, они сыграют на Олимпиаде-2030, все зависит от того, как они будут готовиться»
Роман Ротенберг: «Овечкин и Малкин – прекрасные граждане России, развивают хоккей. Возможно, они сыграют на Олимпиаде-2030, все зависит от того, как они будут готовиться»

Роман Ротенберг: Овечкин и Малкин – прекрасные граждане России, развивают хоккей.

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг высказался о шансах 40-летнего Александра Овечкина и 39-летнего Евгения Малкина сыграть на Олимпийских играх-2030.

Россия не примет участия в Олимпиаде-2026.

– Как вы реагируете на новости о том, что Олимпиада в Милане пройдет на недостроенном катке?

– Я там не был, и мне тяжело комментировать их инфраструктуру. Скажу только, что у нас в России много прекрасной хоккейной инфраструктуры, есть замечательный лед.

А на то, что в Милане, мы повлиять не можем. Нас там нет. И это на их совести.

– Вам не обидно, что Александр Овечкин и Евгений Малкин лишены последнего шансы выиграть медаль Олимпиады?

– Всегда обидно, когда человека несправедливо лишают мечты. Но что мы можем с этим сделать?

Овечкин и Малкин – прекрасные граждане России, они замечательно развивают хоккей в России. Мы с ними постоянно на связи, общаемся, идет обмен опытом. На их примере растут дети, которые влюбляются в хоккей. И они точно будут играть на Олимпиадах и чемпионатах мира. Это наше будущее.

И я не согласен, что для Овечкина и Малкина это последний шанс. Все зависит от того, как они будут готовиться в следующие четыре года. Возможно, они будут в лучшей форме, чем сегодня, и сыграют на Олимпиаде-2030 во Франции.

Нужно оптимистично смотреть вперед и готовиться к Олимпиаде-2030, чтобы там завоевать золото, – заявил Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
