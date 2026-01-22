  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк о продлении бана России: «Подадим в суд, мы должны защищать свои права. Пусть оправдываются. Все время одно и то же твердят про безопасность, надоело уже»
15

Третьяк о продлении бана России: «Подадим в суд, мы должны защищать свои права. Пусть оправдываются. Все время одно и то же твердят про безопасность, надоело уже»

Владислав Третьяк высказался о развитии хоккея в России.

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о развитии хоккея в России.

Ранее стало известно о решении ИИХФ продлить отстранение российских сборных от международных соревнований. Совет ИИХФ считает, что возвращение российских и белорусских сборных в сезоне-2026/27 пока небезопасно. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.

ФХР заявила, что обжалует решение ИИХФ в Спортивном арбитражном суде (CAS).

– То, что так развивается хоккей в России – это ответ на западные санкции?

– Мы поднимаем хоккей в стране везде, где можно. И детский хоккей развиваем, и приходим в маленькие деревни и города. Я в Ульяновске сейчас открыл стадион у студентов. Очень много езжу по стране. Наша задача – популяризация нашего хоккея. Мы любим этот вид спорта, он наш.

То, что мы не играем на международной арене, для нас минус. Потому что мы не чувствуем те силы, которые имеем. Всегда, когда ты играешь против сильного соперника, понимаешь, где твои ошибки, в чем нужно добавить, что мы упустили.

Конечно, мы вернемся на международную арену. Хотим вернуться как можно быстрее. Но, к сожалению, международная федерация не идет по пути МОК. Ведь Международный олимпийский комитет уже сказал, что нужно допускать хотя бы юношеские и молодежные сборные России и Беларуси.

И я думаю, в будущем все равно справедливость восторжествует. Ну, а на сегодняшний день – мы подадим в суд. Мы должны защищать свои права. Пусть там оправдываются. Все время одно и то же твердят про безопасность. Но об этом уже надоело слышать, – заявил Третьяк.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoИИХФ
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoЧМ по хоккею
logoМатч ТВ
детский хоккей
logoФХР
logoсборная России U18
logoСборная Беларуси по хоккею
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoВладислав Третьяк
logoCAS
logoМОК
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
ФХБ о продлении бана Беларуси: «Решения ИИХФ носят дискриминационный характер. Это выглядит особенно цинично, учитывая многочисленные заявления о приверженности принципам честности»
22 января, 18:49
Плющев о решении ИИХФ: «Они никак не могут понять, что нельзя с Россией так поступать, пытаются нас как-то уколоть. Это было предвидимо»
22 января, 16:58
Губерниев о продлении бана России: «Сенсации не произошло. Понятно, что это надуманные предлоги, русофобия, незаконно. Но они стоят на своем»
22 января, 16:08
Главные новости
НХЛ. «Тампа» обыграла «Юту», «Рейнджерс» победили «Бостон», «Филадельфия» проиграла «Айлендерс», «Эдмонтон» забил 7 голов «Анахайму»
37 минут назад
Шабанов против «Филадельфии» за 14:51 на льду: 0 очков, 0 бросков, 0 блок-шотов, 0 хитов, 0 перехватов, 0 потерь, 0 штрафа. Форвард сыграл в 1-м звене «Айлендерс»
сегодня, 03:57
Кучеров набрал 0+2 против «Юты», продлив серию с очками до 6 матчей. Форвард «Тампы» идет 3-м в гонке бомбардиров с 80 баллами
сегодня, 03:30Видео
Василевский сделал шатаут и стал 1-й звездой матча с «Ютой», отразив 28 бросков. У вратаря «Тампы» 23 победы в 33 играх сезона
сегодня, 02:56
Сорокин сыграл на ноль в 6-й раз в сезоне – лидер НХЛ по этому показателю. Вратарь «Айлендерс» отразил 21 бросок в матче с «Филадельфией»
сегодня, 02:42
Нюландер оштрафован на 5 тысяч долларов за демонстрацию среднего пальца в трансляции матча «Торонто» – «Колорадо»
сегодня, 02:14Видео
Первый россиянин, выигравший Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
вчера, 22:00Тесты и игры
Генменеджер «Авангарда» об Афанасьеве: «Мы в контакте, он не против вернуться в КХЛ. Потому мы и получили эти права»
вчера, 21:50
Десятков про штраф за неспортивное поведение: «Арбитры принимают на себя разные слова, это их дело. На заборе тоже много что написано»
вчера, 21:27
Вячеслав Козлов: «Пакетт чувствует себя то лучше, то хуже. Надеемся, время еще есть и он подготовится к плей-офф. Но на 100 процентов не уверен в этом»
вчера, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Анахайм» проиграл впервые за 8 матчей – 4:7 от «Эдмонтона». Гранлунд и Экхольм сделали хет-трики
12 минут назад
«Тампа» выиграла 15 из 17 последних матчей. Команда Купера лидирует в таблице Востока
27 минут назад
«Рейнджерс» обменяли Соуси в «Айлендерс» на выбор в 3-м раунде драфта. Защитник набрал 8 очков в 46 матчах сезона
47 минут назад
У Цыплакова передача в матче с «Филадельфией» – он прервал серию из 20 игр без очков. Форвард «Айлендерс» набрал 1+1 в 27 матчах сезона
сегодня, 03:45
Панарин сделал передачу в матче с «Бостоном» за 24:15 на льду. Форвард «Рейнджерс» набрал 57 очков в 52 играх сезона
сегодня, 03:15
«Лос-Анджелес» продлил контракт с Уордом на два года и 1,75 млн долларов. Форвард набрал 4 очка в 9 матчах сезона
сегодня, 02:30
Тренер «Шанхая» Лав о 6:2 с «Сочи»: «Понравилась отдача ребят. Хорошая командная игра»
сегодня, 01:55
Вячеслав Козлов после 3:1 с «Ладой»: «Три раза переписывал состав на матч. После тренировки у некоторых игроков «Динамо» была температура»
сегодня, 01:42
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:6 с «Шанхаем»: «Наделали ошибок, получили голы. Свои моменты не реализовали»
сегодня, 01:30
Квартальнов об 1:2 с «Салаватом»: «Оборона Минска справлялась, но нападение сыграло очень беззубо. Соперник был побыстрее»
сегодня, 01:17