Ги Буше о 2:1 с «Автомобилистом»: «Я обожаю такие матчи, это игра уровня плей-офф. Главное, что мы добились положительного результата»

Ги Буше о 2:1 с «Автомобилистом»: обожаю такие матчи, это игра уровня плей-офф.

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше высказался после игры против «Автомобилиста » (2:1 ОТ).

«Мы ожидали очень тяжелой и равной игры, так и получилось. У нас заканчивается выездная серия, в конце нее каждая игра тяжелая. У них хорошая команда, отличный игрок Спронг .

В последних играх мы перебрасывали соперника, их вратари показывали невероятную игру, как и сегодня. Матч в Уфе мы выиграли, потому что хорошо сыграли в первом и третьем периоде, нам нужна была ментальная перезагрузка, что мы и увидели.

Главное, что мы добились положительного результата. Голкипер соперника провел феноменальный матч, но главное, что мы добились результата.

Я обожаю такие игры, это игра уровня плей-офф», – сказал Буше.

«Авангард» выиграл 4-й матч подряд – сегодня 2:1 с «Автомобилистом» в овертайме. Команда Буше идет 3-й на Востоке