«Торпедо» разгромило «Шанхай» – 7:2, Ткачев набрал 1+3. Команда Исакова выиграла 5-й матч подряд и идет 4-й на Западе
«Торпедо» одержало 5-ю победу подряд в КХЛ.
«Торпедо» разгромило «Шанхай» (7:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Нападающий клуба из Нижнего Новгорода Владимир Ткачев набрал 4 (1+3) очка.
Команда тренера Алексея Исакова выиграла 5-й матч подряд. На данный момент «Торпедо» занимает 4-е место в таблице Запада с 62 очками в 48 матчах.
«Шанхай» идет 9-м в таблице Запада с 43 баллами в 47 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости