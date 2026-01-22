«Торпедо» разгромило «Шанхай» – 7:2, Ткачев набрал 1+3. Команда Исакова выиграла 5-й матч подряд и идет 4-й на Западе

«Торпедо» одержало 5-ю победу подряд в КХЛ.

«Торпедо» разгромило «Шанхай» (7:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий клуба из Нижнего Новгорода Владимир Ткачев набрал 4 (1+3) очка.

Команда тренера Алексея Исакова выиграла 5-й матч подряд. На данный момент «Торпедо » занимает 4-е место в таблице Запада с 62 очками в 48 матчах.

«Шанхай » идет 9-м в таблице Запада с 43 баллами в 47 матчах.