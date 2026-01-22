«Спартак» обыграл СКА в 3-й раз в сезоне, сегодня – 2:1. Команда Ларионова проиграла 3-ю игру подряд и идет 8-й на Западе

«Спартак» обыграл СКА в 3-й раз в сезоне.

«Спартак » обыграл СКА (2:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Алексея Жамнова выиграла 3 из 3 матчей против СКА в нынешнем сезоне.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в таблице Запада с 55 очками в 47 матчах.

Команда тренера Игоря Ларионова проиграла 3-ю игру подряд. СКА идет 8-м в таблице Запада с 53 баллами в 46 матчах.