«Трактор» хотел обменять Ливо на Яшкина, «Ак Барс» отказался
«Трактор» хотел обменять Джоша Ливо в «Ак Барс» на Дмитрия Яшкина.
«Трактор» хотел обменять форварда Джоша Ливо в «Ак Барс» на нападающего Дмитрия Яшкина, но получил отказ.
По информации журналиста Спортса” Антона Руднева, «Трактор» предложил казанскому клубу обмен нападающими. В Челябинск должен был отправиться Яшкин, а в обратном направлении последовать Ливо.
Яшкин, пропустивший последние 2 матча «Ак Барса», согласился снять пункт о полном запрете на обмены в контракте, однако «Ак Барс» так и не устроили предложения других клубов, в том числе и «Трактора».
В нынешнем сезоне Яшкин набрал 25 (15+10) очков в 43 матчах. В активе Ливо 48 (22+26) баллов в 44 играх этого Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
