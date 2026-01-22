«Трактор» хотел обменять Ливо на Яшкина, «Ак Барс» отказался

«Трактор» хотел обменять Джоша Ливо в «Ак Барс» на Дмитрия Яшкина.

«Трактор » хотел обменять форварда Джоша Ливо в «Ак Барс» на нападающего Дмитрия Яшкина , но получил отказ.

По информации журналиста Спортса” Антона Руднева, «Трактор» предложил казанскому клубу обмен нападающими. В Челябинск должен был отправиться Яшкин, а в обратном направлении последовать Ливо.

Яшкин, пропустивший последние 2 матча «Ак Барса», согласился снять пункт о полном запрете на обмены в контракте, однако «Ак Барс » так и не устроили предложения других клубов, в том числе и «Трактора».

В нынешнем сезоне Яшкин набрал 25 (15+10) очков в 43 матчах. В активе Ливо 48 (22+26) баллов в 44 играх этого Фонбет Чемпионата КХЛ.