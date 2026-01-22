ЦСКА всухую обыграл «Барыс» – 1:0. Гамзин сделал 28 сэйвов

ЦСКА всухую обыграл «Барыс» в матче КХЛ.

ЦСКА обыграл «Барыс» (1:0) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Решающий гол на отметке 58:33 забил Никита Охотюк . Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин отразил все 28 бросков по своим воротам.

На данный момент ЦСКА занимает 6-е место в таблице Запада с 56 очками в 49 матчах.

«Барыс » идет 10-м в таблице Востока с 39 баллами в 50 играх.