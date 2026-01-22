ФХБ о продлении бана Беларуси: «Решения ИИХФ носят дискриминационный характер. Это выглядит особенно цинично, учитывая многочисленные заявления о приверженности принципам честности»

ФХБ отреагировала на продлении недопуска Беларуси на турниры ИИХФ.

Федерация хоккея Беларуси выступила с заявлением о решении ИИХФ продлить отстранение сборных от международных соревнований.

Совет ИИХФ считает , что возвращение российских и белорусских сборных в сезоне-2026/27 пока небезопасно. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.

«Федерация хоккея Беларуси выражает решительное несогласие с решением ИИХФ о продлении отстранения сборных и клубных команд от участия в международных соревнованиях под эгидой организации, в связи с чем направляет открытое письмо в адрес Совета ИИХФ:

«Уважаемые члены Совета ИИХФ, Получив решение Совета ИИХФ о невозвращении российских и белорусских национальных и клубных команд к участию в чемпионатах сезона-2026/2027, мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что:

– данное решение было принято без каких-либо консультаций с ФХБ, несмотря на многочисленные просьбы, ФХБ не была предоставлена ​​возможность представить свою позицию и аргументы;

– Совет ИИХФ в очередной раз не предоставил никаких подтверждающих документов, анализа, используя лишь очень расплывчатое понятие «соображения безопасности».

Таким образом, решения Совета ИИХФ с февраля 2022 года носят дискриминационный характер по отношению к белорусским хоккейным командам и членам сообщества и принимаются на национальной и политической почве.

Это выглядит особенно цинично, учитывая многочисленные заявления и публикации ИИХФ о приверженности принципам честности, включая недавно объявленную кампанию «Держимся вместе». Совет ИИХФ систематически не применяет эти принципы к белорусскому хоккею.

Мы считаем решения Совета ИИХФ необоснованными, несправедливыми, незаконными, идущими в разрез с Руководящими документами ИИХФ (включая Устав и уставные нормы и Кодекс честности ИИХФ), а также несоответствующими рекомендации МОК от 11 декабря 2025 года.

Мы вновь обращаемся к Совету ИИХФ с призывом выполнять свои обязанности и ответственность в отношении ФХБ и ее членов в соответствии с Руководящими документами ИИХФ, и начать тесное сотрудничество с ФХБ для реализации наших общих обязательств по обеспечению основополагающего права на доступ к спорту во всем мире для всех спортсменов в кратчайшие сроки.

ФХБ намерена защищать законные права и интересы своих членов путем обжалования решений ИИХФ, а также порядка принятия таких решений, используя дисциплинарные/апелляционные процедуры в рамках ИИХФ и CAS.

Помимо этого, ФХБ стало известно о публикации статьи изданием Athletic 20 января 2026 года с цитатами господина Люка Тардифа. Если утверждения, опубликованные в статье, верны, мы крайне обеспокоены заявлением господина Люка Тардифа о том, что ИИХФ нужно время, чтобы вернуть Россию и Беларусь, потому что «Когда вы едете на чемпионат мира, вы должны точно знать, каков будет процесс понижения и повышения в классе».

Напоминаем, что на Полугодовом конгрессе ИИХФ 2022 года решение о том, как Беларусь и Россия будут реинтегрированы, уже было принято и одобрено конгрессом 98 голосами «за» из 108 отданных голосов.

Поскольку все процедуры ясны, мы не видим никаких препятствий для реинтеграции белорусских команд, начиная с ближайшего сезона чемпионатов ИИХФ. Это определенно не потребует 2, 3 или более сезонов, если ИИХФ будет следовать собственному решению, утвержденному как Советом ИИХФ, так и Конгрессом ИИХФ в сентябре 2022 года», – говорится в письме ФХБ.

