Шарипзянов стал 3-м защитником в истории КХЛ, набравшим по 50+ очков в 2+ регулярках. У него 19+31 в 45 играх этого сезона
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов достиг отметки 50 очков за сезон.
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов достиг отметки 50 очков в нынешнем сезоне.
Он отметился передачей в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:1 ОТ).
Теперь на счету Шарипзянова 50 (19+31) баллов в 45 играх регулярного чемпионата.
Шарипзянов стал третьим защитником в истории КХЛ, набравшим по 50+ очков в двух и более регулярных чемпионатах. В сезоне-2023/24 в его активе было 53 балла в 66 играх.
По два таких сезона также в активе у Александра Никишина и Кевина Дэллмана.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости