Шарипзянов стал 3-м защитником в истории КХЛ, набравшим по 50+ очков в 2+ регулярках. У него 19+31 в 45 играх этого сезона

Защитник «Авангарда » Дамир Шарипзянов достиг отметки 50 очков в нынешнем сезоне.

Он отметился передачей в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:1 ОТ).

Теперь на счету Шарипзянова 50 (19+31) баллов в 45 играх регулярного чемпионата.

Шарипзянов стал третьим защитником в истории КХЛ, набравшим по 50+ очков в двух и более регулярных чемпионатах. В сезоне-2023/24 в его активе было 53 балла в 66 играх.

По два таких сезона также в активе у Александра Никишина и Кевина Дэллмана .