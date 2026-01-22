«Локомотив» переподписал контракты с Сергеевым и Ивановым до 2028 года
«Локомотив» перезаключил контракты с Андреем Сергеевым и Георгием Ивановым.
«Локомотив» перезаключил контракты с защитником Андреем Сергеевым и нападающим Георгием Ивановым.
Новые соглашения рассчитаны до 31 мая 2028 года.
Сергеев в этом сезоне провел 20 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 8 (1+7) очков. Из-за травмы он ранее пропустил три месяца.
В активе Иванова 22 (10+12) балла в 49 матчах.
