«Локомотив» переподписал контракты с Сергеевым и Ивановым до 2028 года

«Локомотив» перезаключил контракты с Андреем Сергеевым и Георгием Ивановым.

Новые соглашения рассчитаны до 31 мая 2028 года.

Сергеев в этом сезоне провел 20 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 8 (1+7) очков. Из-за травмы он ранее пропустил три месяца.

В активе Иванова 22 (10+12) балла в 49 матчах.