Сын Маклюкова взял интервью у отца в перерыве матча: «Папа, а ты мне купишь мороженку после игры?»

Сын хоккеиста «Металлурга» взял интервью у отца в перерыве матча КХЛ.

Сын защитника «Металлурга » Алексея Маклюкова взял интервью у отца в перерыве матча Фонбет Чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2).

– После первого периода на мои вопросы ответит защитник «Металлурга», мой папа Алексей Маклюков. Папа, привет! Волнуешься? – спросил Никита Маклюков.

– Привет, немного волнуюсь, да, – ответил Алексей.

– Папа, а тебе не холодно на льду? – продолжил сын хоккеиста.

– Нет, я уже привык, мне тепло, – сказал защитник.

– Папа, а ты мне купишь мороженку после игры? – спросил Никита.

– Обязательно куплю, – пообещал игрок.

– Спасибо большое, папа. Я очень сильно тебя люблю, – сказал сын защитника.

– Я тебя тоже люблю, – ответил Алексей.

– С вами был мой папа Алексей Маклюков. Коллеги, вам слово, – сказал Никита Маклюков после интервью.

Скриншот: t.me/khl_official_telegram