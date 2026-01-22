Разин о «Металлурге»: «Мы хотим усилиться. Знаю, что ведутся переговоры. Но пока конкретных продвижений нет»

Андрей Разин высказался о возможном усилении «Металлурга».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о возможном усилении клуба.

На данный момент «Металлург» идет 1-м в таблицах Востока и Фонбет Чемпионата КХЛ с 76 баллами в 47 играх.

– Ведется ли работа по возможному усиления состава?

– Это не ко мне. Мы хотим усилиться. Знаю, что ведутся переговоры. Но пока конкретных продвижений нет, – сказал Разин.

