Разин о «Металлурге»: «Мы хотим усилиться. Знаю, что ведутся переговоры. Но пока конкретных продвижений нет»
Андрей Разин высказался о возможном усилении «Металлурга».
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о возможном усилении клуба.
На данный момент «Металлург» идет 1-м в таблицах Востока и Фонбет Чемпионата КХЛ с 76 баллами в 47 играх.
– Ведется ли работа по возможному усиления состава?
– Это не ко мне. Мы хотим усилиться. Знаю, что ведутся переговоры. Но пока конкретных продвижений нет, – сказал Разин.
«Сибирь» прервала 8-матчевую победную серию «Металлурга», выиграв 2:1. Бердин сделал 44 сэйва
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
