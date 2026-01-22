Панарин – 1-й в рейтинге кандидатов на обмен по версии The Score, Хэмилтон – 2-й, Кадри – 3-й, Трочек – 4-й, Так – 5-й, Стэмкос – 9-й
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин возглавил рейтинг игроков НХЛ, которых могут обменять.
The Score составил топ-25 кандидатов на обмен. Дедлайн обменов намечен на 6 марта.
1. Артемий Панарин («Рейнджерс»);
2. Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»);
3. Назем Кадри («Калгари»);
4. Винсент Трочек («Рейнджерс»);
6. Блэйк Коулмэн («Калгари»);
7. Бун Дженнер («Коламбус»);
8. Джастин Фолк («Сент-Луис»);
9. Стивен Стэмкос («Нэшвилл»);
10. Брэйден Шенн («Сент-Луис»);
11. Конор Гарланд («Ванкувер»);
12. Элиас Петтерссон («Ванкувер»);
13. Джордан Кайру («Сент-Луис);
14. Джонатан Маршессо («Нэшвилл»);
15. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»);
16. Райан О′Райлли («Нэшвилл»);
17. Карсон Соуси («Рейнджерс»);
18. Бретт Кулак («Питтсбург»);
19. Роберт Томас («Сент-Луис»);
20. Коннор Мерфи («Чикаго»);
21. Джеймисон Олексяк («Сиэтл»);
22. Эндрю Манджипани («Эдмонтон»);
23. Йеспери Котканиеми («Каролина»);
24. Ондржей Палат («Нью-Джерси»);
25. Люк Шенн («Виннипег»).