Панарин – 1-й в рейтинге кандидатов на обмен по версии The Score, Хэмилтон – 2-й, Кадри – 3-й, Трочек – 4-й, Так – 5-й, Стэмкос – 9-й

Артемий Панарин возглавил рейтинг игроков НХЛ, которых могут обменять.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин возглавил рейтинг игроков НХЛ, которых могут обменять.

The Score составил топ-25 кандидатов на обмен. Дедлайн обменов намечен на 6 марта.

1. Артемий Панарин («Рейнджерс»);

2. Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»);

3. Назем Кадри («Калгари»);

4. Винсент Трочек («Рейнджерс»);

5. Алекс ТакБаффало»);

6. Блэйк Коулмэн («Калгари»);

7. Бун Дженнер («Коламбус»);

8. Джастин Фолк («Сент-Луис»);

9.  Стивен Стэмкос («Нэшвилл»);

10. Брэйден Шенн («Сент-Луис»);

11. Конор Гарланд («Ванкувер»);

12. Элиас Петтерссон («Ванкувер»);

13. Джордан Кайру («Сент-Луис);

14. Джонатан Маршессо («Нэшвилл»);

15. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»);

16. Райан О′Райлли («Нэшвилл»);

17. Карсон Соуси («Рейнджерс»);

18. Бретт Кулак («Питтсбург»);

19. Роберт Томас («Сент-Луис»);

20. Коннор Мерфи («Чикаго»);

21. Джеймисон Олексяк («Сиэтл»);

22. Эндрю Манджипани («Эдмонтон»);

23. Йеспери Котканиеми («Каролина»);

24. Ондржей Палат («Нью-Джерси»);

25. Люк Шенн («Виннипег»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Score
