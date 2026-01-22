Люзенков о 2:1 с «Металлургом»: «Понимали, против какого соперника будем играть, они в огне. Ждали своего шанса, здорово ловили шайбы на себя»

Ярослав Люзенков высказался о матче «Сибири» против «Металлурга».

Главный тренер «Сибири » Ярослав Люзенков высказался о матче против «Металлурга» (2:1).

«Сибирь» прервала 8-матчевую победную серию «Металлурга». Решающий гол забил Антон Косолапов в большинстве.

«Понимали, против какого соперника будем играть. Они в огне, хорошо играют в атаке. Ждали своего шанса, здорово ловили шайбы на себя и в конце воспользовались шансом при формате 5 на 3.

Такие игры непредсказуемые. Дома мы думали, что обыграем Нижнекамск. Сегодня было впечатление, что как бы нам не получить кошелку, но все получилось по-другому, это хоккей.

Не стали нагнетать обстановку. Начали выравнивать ситуацию. Каждая игра дает определенный рисунок», – сказал Люзенков.

«Сибирь» прервала 8-матчевую победную серию «Металлурга», выиграв 2:1. Бердин сделал 44 сэйва