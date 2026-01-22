ФХР о продлении бана России: «Аргумент о невозможности обеспечить безопасность не имеет под собой оснований. Обжалуем решение ИИХФ в CAS»

ФХР отреагировала на продлении недопуска России на турниры ИИХФ.

ФХР выступила с заявлением о решении ИИХФ продлить отстранение российских сборных от международных соревнований.

Совет ИИХФ считает , что возвращение российских и белорусских сборных в сезоне-2026/27 пока небезопасно. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.

«Федерация хоккея России сообщает, что не была допущена к заседанию Совета ИИХФ, состоявшемуся 21 января, и выражает разочарование от отсутствия возможности принять участие в обсуждении и выражении своей позиции.

ФХР убеждена, что решение Международного олимпийского комитета рекомендовать международным федерациям допустить российских и белорусских юниоров до международных турниров подтверждает принципы олимпийского движения о недопущении дискриминации, особенно по отношению к юным спортсменам. Тем не менее ИИХФ проигнорировала рекомендации МОК.

ФХР считает, что аргумент о невозможности обеспечить безопасность участников международных турниров со сборной России утратил актуальность, не имеет под собой никаких оснований и является лишь формальным поводом отказа в участии нашей страны.

Федерация хоккея России считает такой подход недопустимым и обжалует решение ИИХФ об отстранении наших команд от участия в международных соревнованиях в сезоне-2026/27 в Спортивном арбитражном суде (CAS)», – сообщается на сайте ФХР .