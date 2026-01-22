Разин об 1:2 от «Сибири»: «Хорошо, что нас опустили носом в дерьмо перед плей-офф, нам это надо. Получили дешевейшее удаление в конце матча, которое привело к поражению»

Разин об 1:2 от «Сибири»: когда-то нам должны были сделать эту подножку.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении «Сибири » со счетом 1:2 в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Сибирь» прервала 8-матчевую победную серию «Металлурга ». Решающий гол забил Антон Косолапов в большинстве.

«Скажу парадоксальную вещь: я рад этому поражению. Когда-то нам должны были сделать эту подножку. Когда все хорошо, это тоже не хорошо.

Показатель, что у одних уже начался плей-офф, они вышли самоотверженные, а мы получаем дешевейшее удаление в конце матча, которое привело к поражению. Хорошо, что нас опустили носом в это дерьмо перед плей-офф, нам это надо.

Не в оправдание, но перелет сказался. Многие игроки были сонные на льду. Валилась шайба. Пройти 68 игр ровно… Сейчас задача – восстановиться и хорошо сыграть с «Амуром», – сказал Разин.