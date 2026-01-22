Плющев о решении ИИХФ: «Они никак не могут понять, что нельзя с Россией так поступать, пытаются нас как-то уколоть. Это было предвидимо»
Владимир Плющев высказался о продлении недопуска России на турниры.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал продление недопуска России на международные соревнования.
Совет ИИХФ считает, что возвращение российских и белорусских сборных в сезоне-2026/27 пока небезопасно. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.
«Это было предвидимо, это нормально. Мы как иголочка во всех этих делах.
Они никак не могут понять, что нельзя с Россией так поступать. Они хотят и пытаются нас как-то уколоть», – заявил Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
