«Авангард» выиграл 4-й матч подряд – сегодня 2:1 с «Автомобилистом» в овертайме. Команда Буше идет 3-й на Востоке
«Авангард» выиграл 4-й матч КХЛ подряд.
«Авангард» обыграл «Автомобилист» (2:1 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Решающий гол забил Эндрю Потуральски.
Эта победа стала для команды тренера Ги Буше 4-й подряд.
На данный момент «Авангард» занимает 3-е место в таблице Востока с 67 очками в 47 матчах.
«Автомобилист» идет на 4-м месте на Востоке с 58 баллами в 48 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
