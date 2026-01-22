«Авангард» выиграл 4-й матч подряд – сегодня 2:1 с «Автомобилистом» в овертайме. Команда Буше идет 3-й на Востоке

«Авангард» выиграл 4-й матч КХЛ подряд.

«Авангард» обыграл «Автомобилист» (2:1 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Решающий гол забил Эндрю Потуральски .

Эта победа стала для команды тренера Ги Буше 4-й подряд.

На данный момент «Авангард » занимает 3-е место в таблице Востока с 67 очками в 47 матчах.

«Автомобилист » идет на 4-м месте на Востоке с 58 баллами в 48 играх.