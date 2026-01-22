«Сибирь» прервала 8-матчевую победную серию «Металлурга», выиграв 2:1. Бердин сделал 44 сэйва
«Сибирь» прервала победную серию «Металлурга».
«Сибирь» обыграла «Металлург» (2:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Решающий гол забил Антон Косолапов в большинстве. Вратарь «Сибири» Михаил Бердин отразил 44 из 45 бросков по своим воротам.
Команда тренера Ярослава Люзенкова завершила победную серию «Металлурга», которая продлилась 8 игр.
На данный момент «Сибирь» занимает 8-е место в таблице Востока с 43 очками в 49 матчах.
«Металлург» идет 1-м в таблицах Востока и КХЛ с 76 баллами в 47 играх.
