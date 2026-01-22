«Сибирь» прервала 8-матчевую победную серию «Металлурга», выиграв 2:1. Бердин сделал 44 сэйва

«Сибирь» прервала победную серию «Металлурга».

«Сибирь» обыграла «Металлург» (2:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Решающий гол забил Антон Косолапов в большинстве. Вратарь «Сибири » Михаил Бердин отразил 44 из 45 бросков по своим воротам.

Команда тренера Ярослава Люзенкова завершила победную серию «Металлурга », которая продлилась 8 игр.

На данный момент «Сибирь» занимает 8-е место в таблице Востока с 43 очками в 49 матчах.

«Металлург» идет 1-м в таблицах Востока и КХЛ с 76 баллами в 47 играх.