«Спартак» подписал двусторонний контракт с Рукавишниковым до конца сезона
«Спартак» подписал двусторонний контракт с Романом Рукавишниковым.
«Спартак» заключил двусторонний контракт с защитником Романом Рукавишниковым.
Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
Двукратный обладатель Кубка Гагарина уже выступал за «Спартак» в сезоне-2023/24, проведя 65 матчей и набрав 8 (1+7) очков при показателе полезности «плюс 18».
В нынешнем сезоне 33-летний Рукавишников играл в воскресенском «Химике» из Olimpbet ВХЛ. Он провел за фарм-клуб «Спартака» 13 матчей при 3 передачах и показателе полезности «плюс 10».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Спартака»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости