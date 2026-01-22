«Спартак» подписал двусторонний контракт с Рукавишниковым до конца сезона

«Спартак» подписал двусторонний контракт с Романом Рукавишниковым.

Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина уже выступал за «Спартак» в сезоне-2023/24, проведя 65 матчей и набрав 8 (1+7) очков при показателе полезности «плюс 18».

В нынешнем сезоне 33-летний Рукавишников играл в воскресенском «Химике » из Olimpbet ВХЛ. Он провел за фарм-клуб «Спартака» 13 матчей при 3 передачах и показателе полезности «плюс 10».