Губерниев о продлении бана России: «Сенсации не произошло. Понятно, что это надуманные предлоги, русофобия, незаконно. Но они стоят на своем»

Дмитрий Губерниев высказался о продлении недопуска России на турниры ИИХФ.

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал продление недопуска России на международные соревнования.

Совет ИИХФ считает , что возвращение российских и белорусских сборных в сезоне-2026/27 пока небезопасно. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее сообщил , что ФХР обжалует решение ИИХФ о недопуске молодежных команд из России в CAS.

«Сенсации не произошло. Что биатлонисты, что хоккеисты будут стоять до последнего. Понятно, что это надуманные предлоги, русофобия, и все это незаконно. Но они стоят на своем.

Масштабные допуски российских хоккеистов будут возможны после того, как на нехоккейных полях будут достигнуты соответствующие договоренности.

Конечно, надо идти до конца и крутиться. Но процесс в суде могут затягивать, как мы видим на примере биатлонистов. Это может тянуться до бесконечности.

Дегтярев молодец. Под лежачий камень вода не течет, его команда работает. Но ситуация тяжелая, как и во многих зимних видах спорта», – сказал Губерниев.