Губерниев о продлении бана России: «Сенсации не произошло. Понятно, что это надуманные предлоги, русофобия, незаконно. Но они стоят на своем»
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал продление недопуска России на международные соревнования.
Совет ИИХФ считает, что возвращение российских и белорусских сборных в сезоне-2026/27 пока небезопасно. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее сообщил, что ФХР обжалует решение ИИХФ о недопуске молодежных команд из России в CAS.
«Сенсации не произошло. Что биатлонисты, что хоккеисты будут стоять до последнего. Понятно, что это надуманные предлоги, русофобия, и все это незаконно. Но они стоят на своем.
Масштабные допуски российских хоккеистов будут возможны после того, как на нехоккейных полях будут достигнуты соответствующие договоренности.
Конечно, надо идти до конца и крутиться. Но процесс в суде могут затягивать, как мы видим на примере биатлонистов. Это может тянуться до бесконечности.
Дегтярев молодец. Под лежачий камень вода не течет, его команда работает. Но ситуация тяжелая, как и во многих зимних видах спорта», – сказал Губерниев.