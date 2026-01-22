«Колорадо» и «Вашингтон» – главные претенденты на Панарина (Винс Меркольяно)

«Колорадо» и «Вашингтон» интересуются Артемием Панариным.

Об этом сообщает журналист The Athletic Винс Меркольяно.

Ранее стало известно , что «Рейнджерс » не продлят контракт с Панариным. Действующее соглашение 34-летнего игрока с кэпхитом 11,64 млн долларов рассчитано до 30 июня 2026 года.

Дедлайн обменов намечен на 6 марта. В контракте Панарина есть пункт о запрете на обмен. В этом сезоне на счету форварда 56 (19+37) очков в 50 матчах.

«Артемий Панарин отказался вдаваться в подробности о дальнейших планах, но двумя главными претендентами, как мы считаем, вступившими в переговоры об обмене, являются «Колорадо » и «Вашингтон ».

«Даллас » и «Каролина» – одни из тех, за кем стоит понаблюдать, а «Флорида» является привлекательным местом, но там есть проблема с потолком», – написал Меркольяно.