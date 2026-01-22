Ротенберг о работе Кларк комментатором в КХЛ: «Девчонки пойдут в хоккей благодаря Наталье! Желаю ей не слушать хейтеров, они часть жизни. Чем больше хейта, тем лучше ты работаешь»

Роман Ротенберг: девчонки пойдут в хоккей благодаря Наталье Кларк.

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг поддержал Наталью Кларк, которая начала комментировать матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

Кларк в январе отработала два матча на «КХЛ ТВ»: дерби между «Спартаком» и «Динамо», а также игру «Нефтехимика» с «Динамо».

– Есть стереотип, что хоккей должны комментировать мужчины. Наталья Кларк отработала как комментатор уже два матча КХЛ. Какое ваше впечатление?

– Я за креатив всегда. Я всегда за импровизацию. Понимаю, что Наталье самой это непросто дается. Это сложно. Но это же интересно!

Когда в жизни идут импровизация и креатив, это привлекает новых болельщиков. Это захватывает всех. И тогда мы популяризируем хоккей. И тогда хоккей развивается. Девчонки пойдут в хоккей благодаря Наталье Кларк!

Я вот в четверг проводил мастер-класс на катке в парке Лобни. И с нами занималась девочка Мариана. Она лучше мальчиков играла в хоккей! И это благодаря тому, что девушки обращают внимание на наш вид спорта, что Наталья Кларк комментирует КХЛ. Она показывает всем пример.

Всегда тяжело быть одной из первых. Но я желаю Наталье большой удачи. И не слушать хейтеров. Они часть нашей жизни. Чем больше хейта, тем лучше ты работаешь. Это привет лично Наталье Кларк, – сказал Ротенберг.

