Майоров о желании ФХР идти в CAS: «В руководстве ИИХФ собрались русофобы. Надо бороться, оспаривать их решения!»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров сообщил, что поддерживает решение ФХР оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение совета ИИХФ не допускать сборные России до турниров.
Совет ИИХФ считает, что возвращение российских и белорусских сборных в сезоне-2026/27 пока небезопасно. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее сообщил, что ФХР обжалует решение ИИХФ о недопуске молодежных команд из России.
– Решение ФХР идти в CAS поддерживаете?
– Конечно, поддерживаю. Надо бороться! Я здесь целиком и полностью на стороне Михаила Дегтярева, который уже говорил, что надо с ними [федерациями] разговаривать, оспаривать их решения. Считаю, что так и должно быть.
– Суд в Лозанне образумит ИИХФ?
– В руководстве ИИХФ собрались русофобы, – заявил Майоров.