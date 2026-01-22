Майоров о желании ФХР идти в CAS: «В руководстве ИИХФ собрались русофобы. Надо бороться, оспаривать их решения!»

Борис Майоров поддерживает решение ФХР идти в CAS.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров сообщил, что поддерживает решение ФХР оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение совета ИИХФ не допускать сборные России до турниров.

Совет ИИХФ считает , что возвращение российских и белорусских сборных в сезоне-2026/27 пока небезопасно. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее сообщил , что ФХР обжалует решение ИИХФ о недопуске молодежных команд из России.

– Решение ФХР идти в CAS поддерживаете?

– Конечно, поддерживаю. Надо бороться! Я здесь целиком и полностью на стороне Михаила Дегтярева, который уже говорил, что надо с ними [федерациями] разговаривать, оспаривать их решения. Считаю, что так и должно быть.

– Суд в Лозанне образумит ИИХФ?

– В руководстве ИИХФ собрались русофобы, – заявил Майоров.