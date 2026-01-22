Валерий Каменский: «Все турниры без России считаю неполноценными. Наша сборная всегда была украшением, была спортивная интрига. Мы должны участвовать»

Валерий Каменский высказался о продлении недопуска России на турниры.

Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ по развитию Валерий Каменский отреагировал на продление недопуска России на международные соревнования.

Совет ИИХФ считает , что возвращение российских и белорусских сборных в сезоне-2026/27 пока небезопасно. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.

«Я считаю, что это неправильно. Мы должны участвовать, все турниры без сборной России считаю неполноценными. Наша сборная всегда была украшением, была спортивная интрига.

Не знаю, чем они там это все обосновывают, по спортивной части мы должны участвовать. И главные команды, и молодежные, и юниоры», – заявил Каменский.